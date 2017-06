Villingen-Schwenningen Mittwochsmarkt wird zum Sorgenkind

So auch beim Kartoffel-händler am unteren Ende des Markts: "Ich musste vor Weihnachten Hals über Kopf von der einen zur anderen Seite wechseln. Seither stehe ich dort", berichtet er entrüstet. Und das habe zunächst für gehörig Irritation bei den Stammkunden gesorgt.

"Es ist nie gut, wenn der Standort gewechselt werden muss."

"Es ist nie gut, wenn der Standort gewechselt werden muss", bestätigt Rosemarie Blum vom Reichenauer Obst- und Gemüsestand. Da sie erst ab Mai am Markt teilnehme, musste auch sie schlechte Erfahrungen mit der Stadt machen. "Zweimal Fehlen ist am Mittwoch nicht mehr drin", so die Beschickerin. "Eigentlich rentiert sich dieser Tag gar nicht mehr für uns." Aber sie habe Sorge, dass sie folglich am Samstag einen schlechteren Standort bekomme. Auch mit dem Aufstellen von Sonnenschirmen vor dem Stand habe es immer wieder Probleme gegeben. Die Stadt müsse regelmäßiger vorbeikommen, um sich selber ein Bild zu machen, wünscht sie sich.

Das fordert auch die Verkäuferin vom Blumenstand Raible. Viele Sachen würden nur am Schreibtisch beschlossen und seien praxisfremd. So bemängelt auch sie die Regelung beim Fehlen am Mittwoch. Zweimal habe sie wegen tiefer Minustemperaturen und Schneefall am Jahresanfang ausgesetzt. Denn nicht nur die widrigen Wetterbedingungen seien schädlich für ihre Blumen – der Aufwand lohne sich bei niedriger Besucherfrequenz einfach nicht. "Da bekommen wir direkt eine aufs Dach", zeigt sie sich erbost. "Und müssen beim nächsten Mal sehen, wo wir bleiben und uns beinahe am Samstag einen neuen Platz suchen." Sie wünsche sich, dass der Mittwochs-Termin für die Händler gelockerter wird. Denn auch sie habe bereits überlegt, andernfalls am Mittwoch komplett auszusetzen.

Und wie ist die Regelung des städtischen Bürgeramts tatsächlich? Wenn es Probleme gebe, versuche der Marktmeister stets, sie mit den Händlern direkt vor Ort zu lösen, teilt Madlen Falke, Pressesprecherin bei der Stadt, mit. Wer nicht teilnehmen kann, müsse ihm mündlich oder per E-Mail Bescheidgeben. Und wer regelmäßig fehlt, dem werde als Konsequenz der Platz entzogen. Den Kern des Marktes bildeten die Händler, die ihren Stand sowohl mittwochs als auch samstags haben. "Es ist wichtig, dass jeder einen Stammplatz hat", erklärt Falke. Nachsehen haben diejenigen Marktbeschicker, die nicht fest dabei sind: Sie würden drum herum platziert.

"Es ist der Stadt wichtig, dass der Markt erhalten bleibt", macht die Pressesprecherin deutlich. Und das mag auch im Interesse von Marktmeister Jürgen Wagner sein. Der deutet jedoch an: "Wenn der Muslenplatz wie geplant einmal saniert werden soll, dann muss es eine andere Lösung für den Wochenmarkt geben."