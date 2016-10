Villingen-Schwenningen Mitten in Villingen

Ab sofort ist die Niedere Straße 4 Anlaufpunkt für die Bürger und ihre Anliegen. "Ich freue mich sehr, dass ich hier im Mittelpunkt von Villingen etwas bekommen habe", sagt die Bioland-Bäuerin und betont: "Für mich es wichtig, nah am Menschen zu sein."

In ihrem neuen Büro wird zukünftig insbesondere ihre Mitarbeiterin Christine Hembach Ansprechpartnerin sein, die vor allem den organisatorischen Part für Braun, die drei Tage in der Woche in Stuttgart ist, übernimmt. Geöffnet ist das Büro von Dienstag bis Freitag, am Donnerstag bis 18.30 Uhr.

Ihr zweites Büro in Stuttgart wird derweil von Nadja Unger mitbetreut. Die Politikwissenschaftlerin unterstützt die Grünen-Abgeordnete hauptsächlich in Landesthemen, die dort anfallen, sorgt aber ebenso dafür, dass das Telefon von Braun jeden Tag erreichbar ist.