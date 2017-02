Durch ein vergessenes Mittagessen auf dem eingeschalteten Herd ist es am Mittwochnachmittag in der Lessingstraße zu einem Großeinsatz gekommen. VS-Schwenningen. Eine Nachbarin hatte starke Rauchentwicklung und den Betrieb eines Feuermelders in einem Wohnhaus mitgeteilt. Die Feuerwehr fuhr mit drei Fahrzeugen und etwa 30 Mann zu der Brandstelle. Die mit Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrmänner gelangten über ein gekipptes Fenster in das Wohnhaus und löschten den Brand in der Küche. Verletzte gab es keine.