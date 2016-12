Villingen-Schwenningen Mitreißende Hommage an den "King of Pop"

Auch in Schwenningen war die Produktion bereits zu Gast und gab bei der siebten Langen Schwenninger Kulturnacht einen Vorgeschmack auf das, was nun mit moderner Technik im Theater am Ring geboten wird: ein abgestimmtes Lichtdesign, 120 eigens für diese Show hergestellte Kostüme und rasante Choreografien. Dabei bietet die Show Unterhaltung für Zuschauer jeden Alters.

Die Karten für "Black or White" kosten im Vorverkauf je nach Preiskategorie 36, 32 oder 28 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt jeweils 50 Prozent des Normalpreises. Zu kaufen sind die Karten beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum, Telefon 07721/ 82 25 25, E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de, und in Schwenningen am Bahnhof, sowie an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Weitere Informationen: www.villingen-schwenningen.de