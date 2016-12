Villingen-Schwenningen Mitreißend undwirklich ergreifend

VS-Villingen. In ihren bunten Roben und mit ihrem kraftvollen Gesang füllen sie den Altarraum und die Kirche völlig aus. Man spürt es, sie sind nicht zum ersten Mal in Deutschland. Seit 20 Jahren begeistert die Gruppe unter der Leitung der charismatischen Phyllis McKoy Joubert das deutsche Publikum. Dieser herausragende Chor wurde durch zahlreiche Konzerte in Japan, Europa und Skandinavien sowie verschiedene Fernsehauftritte bekannt. Überall hinterlassen "The Glory Gospel Singers" fröhlich lachende und berührte Menschen und ernten Beifallsstürme. Ihre besondere Ausstrahlung macht dieses Ensemble zu einem der in Deutschland am meisten gefragten Gospelchöre. Auf dem Programm stehen die beliebten Gospel-Klassiker wie "Soon ah will be done", "Sometimes I feel like a motherless child" oder "Amazing Grace".

Ihre Geschichte beginnt 1995

Die Geschichte der Glory Gospel Singers beginnt 1995. Seither castet und managed die charismatische Leiterin Phyliss McKoy Joubert die Sänger und Keyborder aus den USA und Canada. 1996 betraten die Glory Gospel Singers auf Einladung von Otto Coen, einem der führenden deutschen Kirchenkonzertveranstalter, die Kirchen und Konzerthallen Deutschlands. Mit ihren faszinierenden Stimmen begeistern sie mittlerweile ihr Publikum in ganz Europa: Niederlande, Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark oder Schweden. Insbesondere fiebern jedes Jahr im Sommer die französischen Fans den renommierten Tourneen an der Atlantikküste und der Côte d’Azur entgegen.