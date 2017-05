Villingen-Schwenningen Mitreißend und erfrischend gespielt

VS-Schwenningen. Schräg und skurill, das muss man können, hier liefen die Schüler zu Hochform auf und brillierten mit viel Spielwitz, beachtlichen mimischen Leistungen, und auch die umfangreichen Textpassagen saßen wie angegossen. Die Aula tat ihr Übriges und sorgte zum Abschied noch einmal für reichlich Hitze. Schulleiter Manfred Koschek begrüßte die Zuschauer zum letzten Mal aus der Aula. Bald wird der Schulbetrieb in die Container verlegt.

Ein Teil der JazzConnection spielte immer wieder, wenn sich die Bühne drehte, in diesem Falle marschierten, tanzten die Darsteller im Kreis, während auf der Großleinwand die passenden oder weniger passenden Bilder erschienen: Mal waren es Angela Merkel und Donald Trump, die sich den Rücken zukehrten, mal Erdogan oder hungernde Flüchtlinge. Während sich das Stück immer schräger gestaltete, passte sich die Band an und entlockte den Instrumenten mehr und mehr falsche Töne, nicht so einfach, wenn man gelernt hat, den richtigen Ton zu treffen.

Das Stück spielte auf einer Holzbrücke, die über einen Grenzfluss führend, zwei nicht benannte Staaten miteinander verbindet. Auf der einen Seite wacht am Brückenende der Grenzer Thomas Szamek, am gegenüberliegenden Ende das Grenzorgan Konstantin. Im Mittelpunkt steht Ferdinand Havlicek, der nach dem Konkurs seiner Drogerie aus dem Staat, in dem er ein halbes Jahrhundert gelebt hatte, abgeschoben wurde. Er sollte zurück in sein Geburtsland, hatte jedoch vergessen, dort die alle fünf Jahre erforderliche Erneuerung der Staatsbürgerschaft vorzunehmen, sodass er nicht mehr einreisen konnte. Erst durch seine Mithilfe bei der Überführung eines Schmugglerpaares erhält er die Einreisegenehmigung.