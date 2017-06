Villingen-Schwenningen Mithelfen

Waren anfangs nur Pferde die tierischen Bewohner der Feldner Mühle, kamen nach und nach immer mehr andere Tiere hinzu. Heute steht hier ein Kleintiergehege mit Schafen, Ziegen, Hängebauchschweinen, Hühnern und Enten. "Alle Tiere, die wir hier haben, haben ihre Geschichte", die wenigsten wurden einfach gekauft. Für Nutztiere gibt es schließlich kein Tierheim – wenn sie in einem solchen stranden, greifen die Tierheimmitarbeiter nicht selten zum Telefon, um in der Feldner Mühle ein neues Zuhause für ihr Findelkind zu suchen.

Irgendwann wurden hier sogar Wildtiere heimisch – Siebenschläfer, unzählige Vogelarten und diverse Nager, "wir hatten hier schon alles", sagt Kathrin Mäder und lacht. Am Anfang herrschte Frettchenalarm. Vor der Feldner Mühle stand ein Karton. Als hätte es derjenige, der ihn dorthin gestellt hatte, gewusst: "Ich hatte schon lange mit Frettchen geliebäugelt, weil ich weiß, dass es tolle Therapietiere sind", erzählt Kathrin Mäder. Aber so wollte sie Lotte, wie das Frettchen kurzerhand getauft wurde, dann doch nicht bekommen. Dennoch: Lotte zog in der Feldner Mühle ein. "Aber Frettchen sollten immer zu zweit sein". In einem Tierladen in Singen war Frettchen Polly, übrig aus dem letzten Wurf, aber sehr bissig. Egal. Auch Polly kam in die Feldner Mühle in Villingen.

Und dann kam Marder Paulchen. Er fiel nicht vom Himmel, aber vermutlich aus dem Dach der Mühle. Hofhund Jara fand das braune Knäuel im Hof und machte ein Heidentheater, bis sein Frauchen begriff, dass es einen neuen Gast hatte. Unerfahren mit Mardern, trat Mäder über die Tierrettung in Kontakt mit einer Spezialistin für Marder in Hüfingen, die ebenfalls zwei Marderwelpen bei sich hatte und das um Paulchen komplettierte Trio in der ersten Zeit bei sich aufgenommen hatte. Wenig später kamen die Tiere dann wieder zur Feldner Mühle, wo sie schließlich ausgewildert wurden.

Küken Alfred, das in einen Gully plumpste

Den Enten auf dem Gelände gefällt es so gut, dass sie offenbar gar nicht daran denken, das Weite zu suchen. "Ja, es kommen immer mal wieder Enten zu uns", sagt Kathrin Mäder und grinst ihre Mitarbeiterin, Psychologin Tatsiana Tunik, über den Tisch in der farbenfrohen Küche hinweg an. Dass Laufenten nur paarweise wirklich glücklich sind, ist bei einem Erpel offensichtlich: Seine Frau starb vor kurzem, das Gefieder des Erpels färbte sich daraufhin schwarz. "Er trägt Trauer", erklärt Kathrin Mäder, die die Tiere versteht und daher auch schon manches aus miserablen Zuständen befreit hat. So wie die beiden Japanenten, die im Kochtopf landen sollten. Doch die Nachbarin der Tierquäler schlug Alarm, und Kathrin Mäder wurde ein ums andere Mal zur Tierretterin. Sie holte die Japanenten da raus, kaufte sie frei. "Sie hatten hier zum ersten Mal Wasser, das war so eine Freude sie hier zu sehen", sagt sie und lächelt selig beim Gedanken an die Enten, die ihr Gefieder putzen und quietschvergnügt im Teich plantschen. Da sind wohl bald auch die sechs Entenküken, deren Mama von einem Tier angegriffen und schwer verletzt worden ist, mit dabei. Und auch das Entenküken Alfred.

Alfred fiel in einen Gully. Doch als er dort von aufmerksamen Menschen gefunden wurde, war seine Familie längst über alle Berge. "Ein einzelnes Küken, das ist schlecht. Sie brauchen den Schutz der anderen oder von ihrer Mama", weiß Kathrin Mäder. Also nahm sie kurzerhand diese Rolle ein, lagerte Alfred, der sofort verängstigt schnatterte, wenn sie ihm den Rücken kehrte, in der Tasche ihres Pullovers und fütterte das hungrig aufgerissene Schnäbelchen alle eineinhalb bis zwei Stunden. Sie hoffte, Alfred einer brütenden Ente oder einem Huhn unterjubeln zu können. Doch weit gefehlt, weder das eine noch das andere funktionierte. Also wurden sonntags auf dem Taubenmarkt ein zweites und ein drittes Küken gekauft. Von ihnen schaute sich Alfred ab, wie das so funktioniert mit dem selbstständigen Fressen. Kathrin Mäder ist froh – sie wolle die Tiere nicht "verhätscheln", erzählt sie, "sie sollen Wildtiere bleiben".

Dass sich manche von ihnen aber an die Menschen gewöhnt haben, ist in manchen Fällen dann doch ganz praktisch. So wie bei den beiden schwarzen Raben, die bei der täglichen Fütterung auf dem Hof eine Portion mit abbekommen, als Belohnung: "Sie beschützen unsere Tiere vor dem Fuchs", sagt Kathrin Mäder und erzählt lachend, wie die beiden über einem Fuchs kreisen, sobald er sich der Mühle nähert, "und machen wie wild", so dass der Rote schließlich das Weite sucht. Vielleicht bekommen die beiden Raben in Kürze sogar Verstärkung: Rabe Janosch sitzt noch im Käfig auf dem Balkon der Mühle. Er ist ein aus dem Nest gefallenes Findelkind, das hier gerade aufgepäppelt wird und eines Tages wieder ganz gesund die Freiheit genießen soll.

"Wir sind immer auf Spenden angewiesen", sagt Kathrin Mäder, die Geschäftsführerin der Feldner Mühle. Wer die Arbeit der engagierten Therapeuten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Behinderung sowie ihren Dienst für die vielen, hier gestrandeten Tiere unterstützen will, findet auf der Homepage des Fördervereins viele weitere Infos und Angaben zum Spendenkonto: www.feldner-muehle.de.