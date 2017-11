Villingen-Schwenningen Mitgliedergewinnung forcieren

"Bei der Gewinnung von jüngeren Leuten für die Politik sind wir nicht so weit gekommen wie gewünscht. Wir müssen einfach auch stärker versuchen, die jüngeren Leute zu gewinnen", bezieht Schwab klar Stellung. Zwar würde man über die ganzen Social Media Kanäle die junge Generation besser erreichen, aber für eine Unterschrift unter einem Parteieintritt sei die persönliche Ansprache notwendig. Aber: "Was sich verbessert hat, ist die Beteiligung junger Menschen. Das gibt Grund zur Hoffnung und Zuversicht", und liefert im gleichen Atemzug eine weitere Erklärung: "Die Eintritte in die Parteien sind als Grundpfeiler der Demokratien notwendig." Die Mitgliedergewinnung sieht Andreas Schwab als eines der großen Themen in den kommenden Jahren.