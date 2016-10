Villingen-Schwenningen Miteinander statt Gegeneinander

Dekan Wolfgang Rüther-Ebel führte vor zahlreichen Gästen aus, dass die Friedenserklärung auf einen Impuls der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zurückgehe. Ein Impuls, der sofort positive Rückmeldungen bekommen habe. "Wir wollen ein friedliches Miteinander statt ein Gegeneinander", bekräftigte er. So seien gegenseitige Achtung und der Respekt vor dem Andersgläubigen die wichtigsten Bausteine dieses Papiers, das alle Kirchenvertreter unterschrieben. "Wir stellen uns solidarisch gegen Gewalt im Namen der Religion. Wir möchten damit einen Schritt tun, um einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken", so der Dekan. Eine Erklärung, wie sie auch im Sinne von Oberbürgermeister Rupert Kubon ist. "Frieden zu schaffen, ist ein starkes Stück Arbeit", betonte er. Dies zu tun, sei auch für die Menschen dieser Stadt "etwas sehr Wichtiges". Anschließend wurde nahe der Benediktinerkirche eine Friedenslinde gesetzt, genauer gesagt eine "Winterlinde" und damit fand auch in VS der "Baum des Jahres 2016" einen gebührenden Platz. Umrahmt wurde die Feier musikalisch von Schülern des Hoptbühl-Gymnasiums.