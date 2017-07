Villingen-Schwenningen Mitarbeiter und Spitalfonds einigen sich

Villingen-Schwenningen (maz). Die Vertreter beider Parteien hätten 15 Minuten nach Ende der Verhandlung einen Vergleich abgeschlossen, erklärte Hans-Georg Müller, Präsident des Arbeitsgerichts Freiburg, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. In der Verhandlung vor der neunten Kammer des Arbeitsgerichts in Villingen war es nicht um die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter gegangen, der in seiner Nebentätigkeit als Vertreter eines Pharmakonzerns in großen Mengen Nahrungsergänzungsmittel auf Rezept bestellt haben soll, die im Altersheim keine Verwendung gefunden haben. Vielmehr ging es um die Frage, ob die fristlose Kündigung zum 12. Dezember 2016 aus formellen Gründen wirksam und die Anhörung des Personalrats juristisch einwandfrei war.

Nachdem das Gericht am Vormittag den Rausschmiss der Heimleiterin wegen der vagen Erinnerung eines Personalrats für unwirksam erklärt hatte, brachte der Spitalfonds am Nachmittag die stellvertretende Personalratsvorsitzende als neue Zeugin ins Spiel, die jene Vorgänge besser im Gedächtnis hatte.

So zog sich die Kammer zur Beratung zurück und wollte das Urteil erst später verkünden. Soweit kommt es nicht mehr. Schon in der Verhandlung hatte Müller die Anwälte aufgefordert, mit einem Vergleich einen Knopf an die Sache zu machen. Waren doch in beiden Verfahren die Gütetermine bereits gescheitert. Auch jetzt stieß diese Aufforderung zunächst auf entschiedene Ablehnung bei den Vertretern beider Seiten. Dann kam es plötzlich doch noch zu der Vereinbarung. Der Kläger erhält eine Lohnfortzahlung bis Ende Januar, seit Februar hat er eine neue Arbeitsstelle. Zudem übernimmt der Spitalfonds die Anwaltskosten, da der Mann keine Rechtsschutzversicherung besitzt.