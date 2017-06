Villingen-Schwenningen Mit VS wird’s auf der Messe bunt

Villingen-Schwenningen. Unter dem Motto "Wege in die Zukunft – für ein buntes VS" steht die 1200-Jahr-Feier. In Villingen-Schwenningen dreht sich in 2017 alles um die urkundliche Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren. Das Motto "Aufbruch – 817 – 2017 – Wege in die Zukunft", unter dem die gesamten Feierlichkeiten stehen, gibt Gelegenheit, auf vielfältige Weise Geschichte in der Gegenwart und für die Zukunft lebendig werden zu lassen. Dieses bedeutende Ereignis wird auch auf der Südwest Messe in Form eines großen Gewinnspiels gefeiert. Teilnahmekarten können während der gesamten Südwest Messe am Stand ausgefüllt werden. Ziehung ist am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr. Kleine Sofortgewinne gibt es beim Glücksrad, an welchem täglich um 15 Uhr gedreht werden kann.

Als einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres 2017 wird William Shakespeares Klassiker "Romeo und Julia" als Open-Air-Bürgertheater inszeniert. "Romeo und Julia in VS" feiert am 7. September 2017 um 20 Uhr seine Premiere, weitere Aufführungen folgen am 8., 9. und 10. September. Der Spielort im Villinger Spitalgarten bietet hierfür die ideale Kulisse. Bereits jetzt können sich die Besucher der Südwest Messe auf diese VS-Liebesgeschichte freuen – eine Überraschung wartet am Stand der Stadtverwaltung.

25 Jahre Deutsche Uhrenstraße – VS feiert Geburtstag entlang von Museen, Uhrenfabriken, Ausstellungen, Kirchen und alten Handwerksbetrieben führt die Deutsche Uhrenstraße auf fast 320 Kilometern durch den Schwarzwald und die Baar. Vor 25 Jahren wurde die erstmals als Rundkurs angelegte Ferienstraße am Uhrenindustriemuseum in Villingen-Schwenningen eröffnet. Bereits im Mai wurde der Geburtstag rund um das Uhrenindustriemuseum im Stadtbezirk Schwenningen groß gefeiert. Doch das Jubiläumsjahr bietet noch viel mehr entlang der ganzen Uhrenstraße – einen Überblick gibt es am Stand der Stadtverwaltung.