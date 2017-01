Villingen-Schwenningen. Energetische Mängel sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Zugluft in der Wohnung, hohe Heizkosten und kalte Wände können ein Anzeichen dafür sein, dass das Wohnhaus energetische Schwachstellen hat. Um diese ausfindig zu machen, bietet die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH vom 13. bis 17. Februar eine "Thermografie-Aktion" an. Mittels dieser Methode werden die Stellen aufgezeigt, an welchen Wärme entweicht. Möglich wird dies durch eine spezielle Thermografie-Kamera, die Infrarotaufnahmen macht. Da jedes Haus nur während der Heizperiode geprüft werden kann, findet die Thermografie-Aktion der SVS im Winter statt. Die Aktion kostet für Strom-, Gas- und Wärmekunden der SVS 95 Euro, für alle anderen 115 Euro. Anmeldeschluss ist der 27. Januar, Infos gibt es bei Andrea Längin von der SVS, Telefon 07721/40 50 48 02 (bis 12 Uhr) oder per E-Mail andrea.laengin@svs-energie.de.