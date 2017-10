VS-Schwenningen. Auf dem Parkplatz in der Erzbergerstraße am Schwenninger Bahnhof haben Unbekannte mit Steinen sämtliche Scheiben eines schwarzen Alfa Romeo mit Freiburger Kennzeichen eingeschlagen. Die Tat soll sich laut Polizei am vergangenen Wochenendes ereignet haben. Hinweise an die Polizei, Telefon 07720/8 50 00.