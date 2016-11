Die Sanierung der Parkplätze am Messegelände geht der Messeleitung zu langsam. In Absprache mit der Stadt wurde eine Vorgehensweise vorgeschlagen, über die der Gemeinderat am nächsten Mittwoch entscheidet. VS-Schwenningen (st). Der Technische Ausschuss konnte sich am Dienstag nicht zu einer Entscheidung durchringen. Die Absprache beinhaltet, dass die Messegesellschaft für die noch ausstehenden Arbeiten in finanzielle Vorleistung geht und die Stadt einen Investitionskostenzuschuss von 412 000 bis zum Jahr 2019 zahlt und zusätzlich Ingenieurleistungen von 30 000 Euro übernähme. Es geht um den Bauabschnitt südlich des Haupteingangs nördlich der B 27. Er sei zwiegespalten, immerhin sei die Messe ein Aushängeschild, meinte Frank Bonath (FDP) und brauche Bedenkzeit bis nächste Woche. Weil die Messe ein Aushängeschild sei, sollte das fertig gemacht werden, was "wir schon lange schieben", sagte Bernd Lohmiller (SPD). Dietmar Wildi (CDU) und Werner Ettwein (Freie Wähler) wollten erst die Haushaltsberatung abwarten. Helga Baur (Bündnisgrüne) mahnte zum schnellen Handeln, da die Messebesucher schon Schlimmes erlebt hätten mit schmutzigen Schuhen.