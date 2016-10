Villingen-Schwenningen Mit roten Schuhen auf steilem Expansionskurs

Begonnen hatte für ihn alles im Alter von 22 Jahren, als er im Plauen sein erstes Hotel eröffnete. Gekauft hatte es damals sein Vater – der Großunternehmer Hans Rudolf Wöhrl, dem das gleichnamige Bekleidungsunternehmen mit 30 Kaufhäusern in ganz Deutschland gehört und der als einer der reichsten Deutschen (geschätztes Vermögen: 400 Millionen Euro) gilt.

Er war es auch, der 2013 sämtliche Hotels der Gruppe Gold Inn AG kaufte und damit die Hotelgruppe Dormero gründete, deren Vorstand und Geschäftsführer seit Juli 2013 Marcus Maximilian Wöhrl ist. Seit dem befindet sich die Hotelgruppe auf starkem Expansionskurs: Allein 2015 verkündete man die Übernahme von vier Hotels in ganz Deutschland.

Wünsche von Kubon werden umgesetzt

Mit dem Haus in VS wird im März das 13. Objekt eröffnet. "Wir wollen bis 2020 20 Domero-Hotels zählen können", erklärt der von der Bild-Zeitung "Berlins coolster Hotelchef" genannte Hotelmanager und ergänzt scherzhaft: "Ich will schließlich endlich in Rente." Neben Villingen-Schwenningen seien in Baden-Württemberg weitere Standorte geplant.

Hierbei setzt man auf ein "bezahlbares Hotel mit moderner Technologie, klaren Designs und raffinierten Details" und zahlreichen kostenlosen Extras. Dies scheint auch Oberbürgermeister Rupert Kubon überzeugt zu haben, auf dessen Wünsche der Investor in gemeinsamen Gesprächen eingegangen ist. "Wir begrüßen die Pläne des neuen Betreibers Dormero und hoffen sehr, dass diese erstklassige Adresse in der Villinger Innenstadt auf dem hohen Niveau eines 4-Sterne-Hotels gehalten werden kann", erklärt das Stadtoberhaupt auf Anfrage. Ein Wunsch, der nach den Plänen der Hotelgruppe nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen werden soll.