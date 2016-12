VS-Schwenningen. Wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Schwenningen am Montagabend Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Mann eingeleitet. Der war kurz vor 21 Uhr mit einem Auto unterwegs, obwohl er mit mehr als 1,7 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Mann fiel einer Streife auf und wurde, nachdem er zunächst den gegebenen Anhaltezeichen nicht gefolgt war, in der Deißlinger Straße kontrolliert. Hierbei wurden Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung festgestellt. Zudem räumte der Mann ein, dass er keinen Führerschein habe. Diese hatte er wegen einer anderen Alkoholfahrt abgeben müssen. Nach einer Blutentnahme muss sich der 37-Jährige in einem Strafverfahren verantworten.