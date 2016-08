Villingen-Schwenningen Mit Piano und Pilgern, Magie und Masken in die neue Saison

Eine Sonderveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule steht am Anfang: Der Musikkabarettist Dr. Dietrich "Piano" Paul zeigt, wie spannend, vor allem aber spaßig die Auseinandersetzung mit den Wissenschaften von Pythagoras bis Bach sein kann (23. September). Als erster Termin der Abo-Reihe kündigt sich "Schwarzblond" an: Das Glamour-Pop-Duo aus Berlin setzt mit seinem Best-of-Programm ein erstes Sahnehäubchen auf die noch junge Saison – und einige weitere folgen (26. Oktober). So berichtet zum Beispiel die bayerische Kabarettistin Gabi Lodermeier, was sie auf dem Weg nach Santiago de Compostela erlebt hat – und was sich selbst Hape Kerkeling nicht zu sagen getraut hätte: "Frau Veiglhofer verpilgert sich" (25. November).

"Hut ab!" ist Programm und Fazit, wenn "Junge! Junge!" auftreten. Die zauberhaften Brüder aus Stuttgart setzen augenzwinkernde Magie ins Rampenlicht (18. Januar 2017). Der "Comedie des Masques" haben sich "Habbe & Meik" verschrieben: Nachdem die eine Hälfte, Michael Aufenfehn, in der Vorsaison zu erleben war, kommt nun auch Hartmut Ehrenfeld dazu – und gemeinsam zelebrieren sie ein "Best of" ihres Maskenspiels (15. Februar).

Auch auf das Wiedersehen mit "Stenzel & Kivits" dürften sich viele Capitol-Besucher freuen: Den beiden tollkühnen holländischen Musiker ist nichts unmöglich, nicht einmal ein "Impossible Concert" (9. März). Über deutsch-türkische Befindlichkeiten weiß Öczan Cosar bestens Bescheid.