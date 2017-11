Villingen-Schwenningen Mit Papageno im Zauberland

Karten für "Die kleine Zauberflöte" gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt 50 Prozent, Gruppe vier Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.tickets.vibus.de.