VS-Obereschach (ots). Auf dem Weg vom Sportplatz Obereschach in Richtung Tennisplatz hat ein 68-jähriger Fahrer eines Toyotas am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, eine geschlossene Schranke an der Gehrenstraße übersehen und so einen Unfall und rund 6000 Euro Sachschaden verursacht. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt, als er mit seinem Fahrzeug bei voller Fahrt gegen die geschlossene Schranke krachte. Bei dem Unfall wurde die Schranke verbogen und das Auto erheblich beschädigt.