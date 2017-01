Villingen-Schwenningen Mit Kanonen das neue Jahr begrüßt

Villingen-Schwenningen. Der Brauch geht zurück auf die erfolgreich überstandene Winterbelagerung im Jahr 1633 durch Schweden und Württemberger. "Ledige Bürgersöhne" pflegten ihn, um daran zu erinnern.

Im Laufe der Jahrhunderte ging dieser Brauch dann verloren, bis ihn das Historische Grenadiercorps erstmals zum 1. Januar 1967, zwölf Jahre nach dessen Wiedergründung, wieder aufgenommen hatte. Dabei gilt jeweils ein Salut aus drei mit Schwarzpulver geladenen Kanonen und einem Mörser den zwölf Monaten des Jahres. Die Aktion ist verbunden mit einem Gruß an verschiedene Personen wie den Oberbürgermeister, die Schutzpatronin "Unsere Liebe Frau" wie auch an die Bevölkerung der Stadt und des Landes. Der letzte Salut aber gilt traditionell allen Freunden und Gönnern des Grenadiercorps, die nicht ausschließlich in Deutschland beheimatet sind. Wie in den vergangnen Jahren üblich, fanden sich trotz der recht frühen Stunde und der Temperaturen im zweistelligen Minusbereich mehr als 100 Besucher an historischer Stätte im vorderen Hubenloch ein – und sie kamen nicht nur aus Villingen.

Pünktlich nach dem Acht-Uhr-Läuten ertönte der monotone Trommelschlag, und Sergeant Daniel Jäckle wandte sich um zur Bevölkerung, um die erste Salve anzukündigen: Dem Hartung und der Schutzpatronin der Stadt.