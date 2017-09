Villingen-Schwenningen Mit Jobclub eigene Wege beschritten

Villingen-Schwenningen. Die Verträge der Hauptamtlichen der Diakonie und der Arbeiterwohlfahrt, die für die Sozial- und Verfahrensberatung in der EA in den Wohnblocks entlang der Kirnacher- und der Dattenbergstraße zuständig waren, laufen Ende des Jahres aus. Zurück bleiben die Ehrenamtlichen, die den Jobclub aufrechterhalten und jene Flüchtlinge ansprechen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergekommen sind oder eigene Wohnungen in der Region gefunden haben. Ob mit diesem Angebot oder der SOS-Schule und dem SOS-Sommercamp, alle zusammen haben in den vergangenen Monaten neue Konzepte entwickelt, um die Menschen zu beschäftigen und erste Schritte zu einer gelungenen ­Integration zu ermöglichen.

Die Arbeit in Villingen sei vom Leitgedanken geprägt gewesen, die Menschen von Anfang an zu beschäftigten, ihre Bildung zu fördern und das Deutschlernen zu forcieren, betont Ulrich Manz vom Diakonischen Werk – und in diese selbstorganisierte Schule (SOS) sowohl die ehrenamtlichen Kräfte als auch die Flüchtlinge mit ihren Talenten einzubinden. So sei es für viele eine tolle Erfahrung gewesen, eigene Kenntnisse an andere weiterzugeben, schildert seine Kollegin Antje Wielings die Erfahrungen. Menschen, die in ihrer Heimat als Lehrer oder Journalisten tätig waren, hätten sich in den Unterricht eingebracht. Und das Team sei offen für Anregungen gewesen. Ob Trommel- oder Kochgruppe, beim Handarbeiten oder in der Schneiderei, jeder habe Ideen in die Tat umsetzen können.

Von der Motivation all der Helfer ist Diakonie-Geschäftsführerin Anita Neidhardt-März begeistert. Sie hätten sich zunächst voller Elan um syrische Familien gekümmert, sich aber auch später, als gerade junge Männer aus afrikanischen Ländern kamen, trotz deren schlechter Bleibe­perspektive nicht von ihrem Einsatz abbringen lassen. Mit ihrer Unterstützung sei es gelungen, die Zeit in der EA von der ersten Minute an für die Integration zu nutzen.