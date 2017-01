Villingen-Schwenningen Mit Jazz geht es ins neue Jahr

Das Pre College Posaunenensemble der Musikakademie, der Posaunist Christof Mössmer und der Pianist Thomas Förster lassen es im Festsaal des Abt-Gaisser-Hauses am Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr, krachen. Mit Jazz werden die hochkarätigen Musiker die einstündige Matinée zu einem festlichen Neujahrskonzert gestalten. Wie immer ist der Eintritt frei.

Die Bürgerstiftung bittet um Spenden, die unter anderem für die Förderung von Kindern und Jugendlichen verwendet werden, deren Eltern die Beiträge für Musik- und Sportvereine nicht leisten können.

Die erfolgreiche Konzertreihe der Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit der Musikakademie geht ins vierte Jahr. Christof Mössmer ist in Villingen-Schwenningen geboren und lernte zunächst Tenorhorn und Posaune im Musikverein. Seit 1986 ist er erster Posaunist im Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen. Zudem ist er Lead- und Baßposaunist in verschiedenen Big Bands. Er kann Big Band-Touren unter anderem mit Peter Herbolzheimer, John Faddis und Dusko Gojkoic aufweisen sowie eine Lehrtätigkeit an der Jugendmusikschule Meersburg und an der Musikakademie Villingen-Schwenningen sowie Dozententätigkeiten beim Bayrischen Landes-Jugend-Jazz-Orchester.