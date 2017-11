Villingen-Schwenningen Mit heimischen Bäumen Gutes tun

Villingen-Schwenningen. In der Vorweihnachtszeit bieten die örtlichen Rotary-Clubs, Rotaract und Round Table 76 VS, auch in diesem Jahr wieder vorzügliche Nordmanntannen zum attraktiven Preis an. Ihren Reinerlös spenden sie einmal mehr sozialen Zwecken.

Am Samstag, 16. Dezember, werden die schön gewachsenen Nordmanntannen in der Villinger Innenstadt verkauft. Mit von der Partie sind auch Oberbürgermeister Rupert Kubon und der in Villingen allseits bekannte Henry Greif, die die Aktion der Serviceclubs unterstützen, teilen die Service-Clubs mit.

Man kann selber hingehen, und sich am Marktplatz ein Exemplar aussuchen – sowohl als Vorbesteller wie auch als Spontankäufer. "Dabei bieten die Rotarier und Round Tabler ihren Kunden einen Service, den diese nirgends sonst bekommen: Gegen einen kleinen Aufschlag werden die Bäume den Käufern sogar nach Hause geliefert. Der Preis liegt mit 40 Euro im marktüblichen Rahmen, fünf Euro kostet der Lieferservice. Wer das Auto nicht mit Harz und Tannnadeln verschmutzen will, kann sich den ausgesuchten Baum noch am selben Tag frei Haus liefern lassen", teilen die Serviceclub mit.