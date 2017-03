Villingen-Schwenningen Mit Gottvertrauen viel geschafft

"Das schmeckt wirklich gut", meint Lachenmaier, als sie das Fladenbrot in die Dips tunkt und den arabischen Salat – Blattsalat mit Brotkrümeln und Öl – probiert. Dann füllt Maiada den arabischen Auflauf aus Hackfleisch, Paprika und Kartoffeln auf die Teller. "Es ist bei uns Brauch, dass wir das ganze Essen auf einmal auf den Tisch stellen", erklärt sie und tauscht sich mit Lucy Lachenmaier über die unterschiedlichen kulturellen Gepflogenheiten aus. Das Funkeln in ihren Augen, wenn sie über die Köstlichkeiten aus ihrer Heimat berichtet, ist unverkennbar.

Trotzdem: Auch Deutschland werde immer mehr zu ihrer Heimat: "Hier fühle ich mich richtig wohl", sagt die 40-Jährige. Und das ist nicht verwunderlich, legt sie doch alles daran, einen unbefristeten Aufenthaltsstatus zu erlangen. Nach ihrer Sprachprüfung auf B2-Level möchte sie die höchstmögliche Prüfung auf C1-Niveau absolvieren. Denn Maiada hat große Pläne: Ab November wird sie als Englisch-Dozentin an der VHS tätig sein und damit ihrem bisherigen Beruf als Englisch-Dolmetscherin sehr nahe kommen. Ein Intensivkurs werde sie noch auf die pädagogischen Anforderungen vorbereiten, berichtet Maiada. Mitunter zu verdanken hat die Syrerin ihre rosigen Aussichten Lucy Lachenmaier, die ebenfalls an der VHS doziert.

"Mein noch größerer Wunsch ist es, irgendwann an der FH Furtwangen Sozialpädagogik zu studieren", meint Maiada, die bisher dreimal wöchentlich im ProKids-Treff im Jugendhaus Spektrum arbeitet. Auch Tochter Hadeel strebt ein Studium an. Momentan besucht sie die Albert-Schweizer-Schule und möchte in einem Jahr das Abitur machen.

Positive Aussichten in der neuen Heimat, trübe Gedanken an die alte Heimat: "Ich mache mir große Sorgen um meine Mutter", sagt Maiada. Denn diese wohne noch in Syrien, sei derzeit bei Nachbarn untergekommen, weil ihr Zimmer abgebrannt ist. "Willst du nicht versuchen, sie nach Deutschland zu holen?", fragt Lucy Lachenmaier. Doch beide Frauen wissen zu gut, mit wieviel rechtlichen Hürden der Familiennachzug aus Syrien verbunden ist.

"Unser Gott tut uns Gutes", sagt die 40-Jährige, und darauf müsse sie auch in schlechten Zeiten vetrauen.