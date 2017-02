Villingen-Schwenningen Mit Gewehr auf Mia geschossen

Bei der Polizei wollte man sich zunächst mit weiteren Angaben zu dem Fall zurückhalten, bis die Ergebnisse der Operation vorliegen. Auf Anfrage des Schwarzwälder ­Boten bestätigt Polizei­sprecher Dieter Popp aber, dass der Fall aktenkundig ist. "Solche Fälle kommen durchaus vor, wir hatten es aber glücklicherweise schon einige Zeit nicht mehr", so Popp.

Wer macht so etwas?

Doch wer macht überhaupt so etwas? "Das ist schwer zu sagen – es können Katzenhasser sein oder Menschen, die ihr Gewehr testen möchten", will sich der Sprecher der Polizei nicht festlegen, was im Kopf des Unbekannten vor sich geht.

Für Nutzer der sozialen Netzwerke ist es klar, um was eine Sorte Mensch es sich hier handelt: Abschaum, Unmenschen, Schweine, Deppen, Ratten. Zig Mal wurde der Zeugenaufruf bereits geteilt, mehrere tausend Menschen haben ihn seit Mittwochabend gesehen.

Einen Hinweis gibt es bislang noch nicht, aber immerhin andere gute Neuigkeiten: "Mia geht es mittlerweile wieder besser", berichtet Stefanie Wolf. Nichtsdestotrotz hofft sie, dass Zeugen beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, Hinweise zum Täter geben können. Damit der Mensch, der für den Schuss auf Mia verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen werden kann.