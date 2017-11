VS-Villingen. Am Montag, gegen 21 Uhr, fanden Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Vockenhauser Straße in Villingen bei einem Autofahrer verschiedene, gefälschte Dokumente. Der Mann war mit seinem Mercedes Sprinter unterwegs, als er in das Visier der Polizei geriet. Bei der anschließenden Kontrolle wies sich der Mann mit Führerschein und Ausweis aus. Wie sich bei einer genaueren Betrachtung der ausländischen Dokumente herausstellte, handelte es sich um Fälschungen, teilt die Polizei mit. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er nicht. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde eingeleitet.