Villingen-Schwenningen Mit Geduld zum Dudelsack

In Schottland heißt es, man brauche sieben Jahre, um Dudelsack zu spielen und dann sei man erst am Anfang, erklärte. Hier konnte sie erst einmal Hartnäckigkeit lernen, denn das ganze Unterfangen sei teuer sowie zeitintensiv – und Dudelsacklehrer gebe es eigentlich auch keine. Sie habe das Spielen dann über Skype gelernt, erklärte sie und knöpfte sich ihren Dudelsack vor, dem sie schmunzelnd mit ohrenbetäubender Lautstärke eine Melodie entlockte. Irgendwann sei ihr auch die Meinung anderer Menschen ­auf die Nerven gegangen, dass man ein Niemand sei, wenn man Twitter, Facebook und Co. nicht bedienen könne. Verhaltensänderungen erreiche man mit den drei Buchstaben: D = Dringlichkeit, Z = Ziel und U = Umsetzung. Der Begriff "Verantwortung" treibe sie um, aber sie sei nicht verantwortlich für alle anderen Menschen, sage sie sich immer wieder.

Vier weitere Expertinnen stellten ihr Konzept und Thema in jeweils fünf Minuten vor. Sonja Kalkschmidt von Wald & Co. aus Balgheim war einmal auf 14 Netzwerken unterwegs. Diese Netzwerke habe sie drastisch auf drei reduziert und sei nur noch dann darin aktiv, wenn sie einen Mehrwert davon habe. "Ich kann euch weitergeben, welche Fehler ich gemacht habe", versprach sie. Katrin Oehrle von der Engel-Apotheke in Spaichingen, betonte, papierlos zu werden sei für sie von großem Vorteil. Monika Glunk, RATWerk, Villingen-Schwenningen, demonstrierte wie sie einen Nutzen davon habe, Webseiten zu erstellen.