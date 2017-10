Villingen-Schwenningen Mit Gärtnergaudi zum Baggerdiplom

In den vergangenen beiden Jahren haben sie jeden Monat einen Gartenbau-Betrieb in und um Villingen besucht und dort beispielsweise Pflanzen getopft, Kräuterschnecken gebaut, Substrate kennengelernt und Honig geschleudert. Auch ein Ausflug auf die Insel Mainau stand auf dem Programm.

Doch nun hieß es Abschied nehmen voneinander, das heißt von den Minigärtner-Kollegen in der Gruppe und von Teamleiterin Birgit Halter, die die Kinder mit Freude und Tatkraft durch den Minigärtner-Kurs begleitet hat. Zum Abschluss wurde jedoch keineswegs Trübsal geblasen, sondern ganz in Minigärtner-Manier noch einmal richtig losgelegt. Bei einem Wettstreit bewiesen die Minigärtner ihr Können in den Disziplinen Schubkarren- und Besenballslalom, Pflanzkistenlauf, Seilziehen und Holzscheitweitwurf. Zudem gab es ein Herbstquiz und die Möglichkeit, beim Setzen von Pflastersteinen kreativ zu werden sowie einen Geschicklichkeitsparcours, der auf dem Minibagger absolviert wurde – gewohnte Minigärtner-Action also.

Die Kinder überreichten Birgit Halter zum Abschluss einen Geschenkkorb und einen Blumenstrauß als Anerkennung für ihren Einsatz, um die schönen und lehrreichen Minigärtner-Treffen. "Schade, dass die Minigärtner-Zeit für mich schon vorbei ist", meinte denn auch Minigärtner Manuel etwas wehmütig, "ich kann nun nicht mehr dabei sein, doch mein jüngerer Bruder wird beim nächsten Kurs mitmachen".

Die neue zweijährige Minigärtner-Regionalgruppe wird im kommenden Frühjahr wiederum unter Leitung von Birgit Halter starten. Kinder zwischen acht und zehn Jahren, die gerne gärtnern und mehr darüber erfahren wollen, können sich noch anmelden bei Birgit Halter unter der Telefonnummer 07721/37 95 sowie per E-Mail an info@garten-halter.de.