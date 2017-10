Es war sein letzter Auftritt vor rund 600 Zuhörern im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen: Jörg Iwer, Dirigent des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen, verabschiedete sich am Feiertag mit einem großen, von ihm komponierten Oratorium vom Publikum in Villingen-Schwenningen. Der 60-Jährige leitete, mit achtjähriger Unterbrechung, seit 20 Jahren das Orchester der Doppelstadt. Nun setzte er am Feiertag einen fulminanten Schlusspunkt seines Engagements in VS, mit dem von ihm komponierten Oratorium "Wittenberg 1517 – und hätte der Liebe nicht, so wäre nichts". Gewohnt souverän leitete er das Sinfonieorchester VS, das mit der Villinger Kantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Marius Mack, auf der Bühne stand. Es war ein eindrucksvolles Abschlusskonzert der fast 120 Musiker und Sänger, die das Publikum auf eine musikalische Reise in die Zeit der Reformation mitnahmen. Foto: Pohl