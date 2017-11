Villingen-Schwenningen Mit Frauenchor auf musikalische Weltreise

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Münsterzentrum in Villingen, Einlass ist ab 18 Uhr. So haben die Gäste Zeit, sich am Büfett zu stärken. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Das Essen kostet fünf Euro. Eintrittskarten gibt es in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße, bei den Sängerinnen und an der Abendkasse.