Villingen-Schwenningen Mit einer Navigation wie beim Segeln

Das Licht der Welt erblickte Fuchs 1944 im niederrheinischen Kevelaer. Er wuchs drei Jahre auf einem Bauernhof auf, zog dann nach Düsseldorf. Seine Eltern wurden zweimal ausgebombt. "Diese historische Erfahrung ist vielleicht meine erste Verbindung zum VdK", meint der Vorsitzende.

Mit 14 Jahren erfolgte der Umzug nach Villingen. Fuchs besuchte die Schwenninger Feintechnikschule und bildete sich in Furtwangen in Ingenieurtechnik weiter. 1970 heiratete er und nahm einen Job bei einem Automobilzulieferer in Friedrichshafen an. "Ich wollte mir ein Segelboot und einen Porsche kaufen, stattdessen bekamen wir eine Tochter und einen Sohn", scherzt Fuchs über seine damaligen Pläne.

Im Großbetrieb gab es die ersten Berührungspunkte mit der Sozialgesetzgebung. Damals sei der Betriebsrat gerne mit schwierigen Mitarbeitern zu ihm gekommen – mit Erfolg. "Wir mussten ein paar Jahre lang keine Abmahnung schreiben, weil wir die Leute vorher aufgefangen haben", erklärt er und sieht darin eine Parallele zum VdK.

Nach der Rente hielt ihn nichts mehr in Friedrichshafen. Er zog vor fast zwei Jahren zurück nach Villingen. Über seine Schwägerin kam er zum VdK, schaute sich die soziale Einrichtung eine Weile an, wohnte Hilfsgesprächen bei und besuchte Sitzungen. "Ich sagte: ›Ich mach’s mal‹ und schon war ich an Bord", erklärt er, wie er so schnell zum Vorsitzenden wurde.

Das Erste, was ihm dann beim VdK auffiel, war: "Eine Struktur wie ich sie aus der Autoindustrie kannte, mit Dokumentation und Nachvollziehbarkeit, gab es hier nicht." Und da sah er einen Punkt, an dem er ansetzen konnte.

"Ich möchte die Prozesse vereinfachen und nachvollziehbar machen", erklärt er. Ein Beispiel sei der krankheitsbedingte Ausfall der Kassiererin. Die Daten seien ­passwortgeschützt und der Zugriff schwierig. "So etwas sollte nicht passieren", meint er.

Die Aufgaben des VdK hält er für enorm wichtig, schätzt die Arbeit seiner Kollegen sehr. "Hier sind so viele Ehrenamtliche tätig. Allein der Kreisverbandsvorsitzende Gerhard Labor hat schon mehr als 300 Hilfe zur Selbsthilfe-Gespräche allein dieses Jahr durchgeführt. Ich versuche, den Kollegen über Struktur und gute Organisation den Rücken freizuhalten", definiert er seine Aufgabe.

Ein Problem sei die Informationsverbreitung des VdK. "Wir haben 1050 Mitglieder und nicht jeder hat eine Mail-adresse. Und eine Weihnachtskarte einmal im Jahr reicht nicht", sagt Fuchs. Dafür habe man nun mit dem monatlichen Stammtisch im Seniorentreff am Romäusturm eine gute Plattform zum Austausch. Dieser findet jeden dritten Freitag im Monat, um 14.30 Uhr statt.

Stammtisch neu aufgebaut

Kürzlich hat der Villinger Ortsverband noch 300 Mitglieder aus Brigachtal adoptiert. "Dort ist die Infobörse zusammengebrochen. Jetzt haben wir sie neu aufgebaut und den Stammtisch wieder ins Leben gerufen", berichtet Fuchs. Dieser findet am Dienstag, 8. November und 13. Dezember, um 15 Uhr im Brigachtaler Café im Dorf statt.

"Die Menschen, die zu uns kommen, sind oft unorganisiert und zu spät", weiß er. Für viele sei es eine Hürde, sich einzugestehen, dass man Hilfe bräuchte. "Manchmal fehlt einfach nur der Haken auf einem Formular." So begleiten VdK-Ehrenamtliche beispielsweise Menschen zum Amts- oder Arztbesuch. "Wir hören mit und machen Notizen. Oft bleibt nur wenig der Informationen des Arztes beim Patienten hängen", so Fuchs.

Überhaupt spielt Information, ihre Verifizierung und Kommunikation eine zentrale Rolle. Daran arbeite er verstärkt beim VdK. "In der Firma hatte ich immer einen leeren Schreibtisch. Ich arbeite die Sachen gern ab und mit einem guten Team, wie wir es hier haben, klappt das auch", meint Fuchs und wirft einen letzten Blick auf die losen Blätter auf dem Schreibtisch. Diesem Thema wird er sich wohl sofort nach dem Gespräch annehmen, denn er ist einer, der für Ordnung sorgt.

Weitere Informationen: www.vdk.de/kv-villingen