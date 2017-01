Villingen-Schwenningen Mit der Senioren-VHS fit bleiben

VS-Schwenningen. Bei der Jahresabschlussfeier an der Volkshochschule in der Metzgergasse wurde wieder einmal deutlich, dass es möglich ist bis ins hohe Alter rege und aktiv zu sein. Christian Röcke, Sprecher des ehrenamtlichen Planungsteams, begrüßte rund 30 Kursleiter und freiwillige Mitarbeiter zum alljährlichen Kaffeenachmittag mit Jahresrückblick. Und er vervollständigte die eingangs erwähnte Aufzählung: Kurse werden auch im Stricken, für Gymnastik und Gedächtnis-training angeboten, außerdem Vorträge über Länderkunde, Politik, Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Natur, Kunst und das Leben interessanter Menschen gehalten.

Das Besondere an der Senioren-VHS ist, dass sie sich selbst organisiert und auch die Verwaltung im Ehrenamt erledigt. Als neues Gesicht im Büro wurde Elisabeth Graeter begrüßt. Doch es gab auch Verabschiedungen. So hatte 2016 Renate Mauer mit ihrer naturkundlichen Führung über die Mühlhauser Halde ihre letzte Wanderung angeboten. Auch Verena Weber-Fritsch scheidet nach 20 Jahren als Kursleiterin in Englisch aus. Die zuletzt wenigen Sprachkurse wurden inzwischen in das Programm der Haupt-VHS eingeflochten. Ihren Abschied nahm nach 25 Jahren als Leiterin des ältesten Kurses, eines Singkreises, auch Ruth Vogel.

Seit 35 Jahren sorgt Annemarie Walz "für eine Programmfülle, die ihresgleichen sucht", hält Vorträge, und veranstaltet Erzählcafés, lobte Röcke. Seit 30 Jahren ist Margret Bertsche dabei, die vor allem in der Geschäftsstelle und bei der Programmgestaltung aktiv ist sowie Wanderungen führt. Obwohl er kaum mehr etwas sieht, hält Klaus Herzer auch 35 Jahre nach seinem Einstieg bei der Senioren-VHS Vorträge, zum Beispiel über "Frauen im Mittelalter" oder "Barock in Oberschwaben" – und das aus dem Kopf. Genauso lange dabei und mit bald 97 Jahren kein bisschen müde ist Marianne Birkenstock. Sie verblüffte einmal mehr mit einem gereimten Jahresrückblick, in dem es nicht an kleinen Sticheleien fehlte: "Vom Rathaus sind’s nur ein paar Schritte/ für den OB zu uns hierher./ Doch nun fehlt er – quel malheur – /wieder mal in uns’rer Mitte", sprach sie aus, was alle dachten. Bedauerlich auch, dass aus verwaltungstechnischen Gründen keine Fahrten mehr organisiert werden und dafür in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein die nähere Umgebung zu Fuß erkundet wird.