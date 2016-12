Villingen-Schwenningen Mit der restaurierten Dampflok nach Triberg

Als "Zugpferd" vor historischen Waggons wird die Dampflokomotive mit der Betriebsnummer 01 519 eingesetzt. Mit im Zugverband befindet sich auch ein bewirtschafteter Speisewagen, in dem für das leibliche Wohl während der Fahrt bestens gesorgt sein wird.

Bei der restaurierten "01 519" handelt es sich um eine Schnellzugdampflokomotive der Baureihe 01. Die 01 519 selbst wurde 1936 bei der Lokfabrik Henschel in Kassel gebaut. Bis zu ihrer Rekonstruktion bei der ostdeutschen Reichsbahn im Jahre 1964 war sie mit der Nummer 01 186 unterwegs. Sie war bis 1982 im planmäßigen Einsatz der Reichsbahn und ist seit 1995 bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn (EFZ) zu Hause. Die aufwendige Restaurierung der Lok, die einerseits im Dampflokwerk ­Meiningen, andererseits in großen Teilen aber auch in Eigenleistung der EFZ erfolgte, dauerte von Anfang 2013 bis Oktober 2016.

Die Fahrkarten können zwar auch noch im Zug erworben werden, sollten aber möglichst vorbestellt werden. Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder auch per Telefax und E-Mail erfolgen an: Eisenbahnfreunde Zollernbahn, Postfach 16 49, 78616 Rottweil, Telefon 0741/ 17 47 08 18 oder Telefax 0741/ 17 47 08 11 und E-Mail an kontakt@efz-ev.de.