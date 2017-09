Villingen-Schwenningen Mit der Kutsche durchs Klosterdorf

Vor über 1200 Jahren zeichneten Mönche auf der Insel Reichenau den Idealplan eines Klosters. Neben einer großen Kirche enthält der Plan auch Handwerkerhäuser, Stallungen, Gärten und vieles mehr, um das Kloster eigenständig und unabhängig zu machen. Viele Jahrhunderte schlummerte dieser Plan im Archiv der Stiftsbibliothek St. Gallen.

Dieser weltberühmte Klosterplan von St. Gallen wird nun bei Meßkirch in die Tat umgesetzt. In einem Waldstück entsteht hier Tag für Tag ein Stück Mittelalter, Handwerker schaffen mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts eine Klosterstadt. Ochsen ziehen Steinladungen zur Baustelle, Holzbalken werden mit Äxten behauen und aus der Schmiede ertönt der klingende Ton des Amboss im Takt.

Bei der "fahrenden Führung" nahm die Seniorengruppe aus Weilersbach auf zwei Pferdefuhrwagen Platz, um das Campus Galli bequem und ohne Anstrengung erkunden zu können. Zwei erfahrene Gästeführer begleiteten die Kutschfahrt und erläuterten Wissenswertes zum Bau der Klosteranlage und zum mittelalterlichem Handwerk. Die Kutschen hielten jeweils an den einzelnen Handwerkerhäusern an und die Senioren konnten so den Handwerkern bei deren Arbeit zusehen, wie sie Werkzeuge herstellen, Kleidung nähten, Wolle sponnen und vieles mehr. All diese produzierten Waren und Werkzeuge würden für den Bau der Anlage benötigt, erklärten die Gästeführer. Glücklichweise hatten die Kutschen eine Plane, so dass der Rundgang, trotz des schlechten regnerischen Wetters, durchgeführt werden konnte ohne dabei die Besucher aus Weilersbach nass wurden.