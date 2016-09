Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule VS lädt gemeinsam mit dem BUND ein zu einer Natur- und Kultur-Exkursion nach Sigmaringen und Tübingen am Sonntag, 18. September. Treffpunkt ist um 10.55 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 11.06 Uhr. Zwei landschaftlich reizvolle Bahnstrecken führen zunächst an der Donau entlang nach Sigmaringen (Mittagspause) und weiter über die Schwäbische Alb nach Tübingen mit Gelegenheit zu Café-Einkehr, Schloss- und Stadtbesichtigung. Die Rückfahrt am Neckar entlang endet um 19.31 Uhr in Villingen. Die Fahrtkosten betragen 14 Euro, für Kinder fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Anmeldung bis 17. September, Telefon 0176- 96034337 Mit dem Anruf ist die Teilnahme bestätigt.