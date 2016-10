Villingen-Schwenningen Mit dem Smartphone auf Schatzsuche

Villingen-Schwenningen. Jugendliche, die den Blick starr aufs Smartphone geheftet haben und zielstrebigen Schrittes durch Villingen gehen. Das klingt verdächtig nach Pokémon Go, der App, die Jugendliche überall nach Monstern suchen lässt. Fehlanzeige: Vielmehr wird es sich um Teilnehmer der neuen Aktion des K3 Jugend- und Kulturzentrums und der Stadtbibliothek am Münsterplatz handeln. Denn sie begeben sich vom 2. bis zum 4. November auf eine Schnitzeljagd 2.0, genannt "Urban Schnitzel".

"Pokémon Go ist auf den Konsum ausgelegt. Bei uns kann man selber Caches legen und seine eigene Geschichte erfinden", erklärt Jugendhaus-Leiter Daniel Leguy-Madžar das kreative Ferienprojekt. "Das Geocaching-Thema war vor ein paar Jahren sehr beliebt. Wir wollen die Jugendlichen neu an die Sache heranführen", meint er. Beim Geocaching begibt man sich im Gelände –­ in diesem Fall in der Villinger Innenstadt – mit GPS-Koordinaten auf eine elektronische Schnitzeljagd.

Gefördert wird das multimediale Projekt mit 3000 Euro von der Jugendstiftung. Dazu gibt es ein hochwertiges Mediamobil mit Laptop, Tablet und GoPro-Kamera. "Wir sind die einzige Bibliothek, die sich beworben hat", erklärt Stephanie Schumacher von der Bibliothek. Das K3 fungiert als Jugendhilfepartner.