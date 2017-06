VS-Villingen. Eine neue Themenführung bietet die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH am Donnerstag, 29. Juni, an: Graf Berthold von Zähringen, genannt Bezzelin, führt seine Gäste durch den mittelalterlichen, von den Zähringern geprägten historischen Stadtkern. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Berthold-Denkmal im Kaiserring gegenüber der Neuen Tonhalle. Graf Berthold berichtet über das Geschlecht der Zähringer, der Vorfahren und der Nachkommen bis in die heutige Zeit. Auch andere bedeutende Zähringerstädte finden bei diesem Spaziergang durch Villingen Erwähnung. Der Stadt- und Gästeführer Franz Kleinbölting nimmt die Teilnehmer in authentischen Kleider als Berthold von Zähringen mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Bei dem Rundgang zeigt er die schönsten Sehenswürdigkeiten. Die Führung dauert rund zwei Stunden und kostet acht Euro.