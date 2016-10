Villingen-Schwenningen Mit dem Bus zu den Monstern und Geistern

Schwarzwald-Baar-Kreis. Feiernde Monster, tanzende Geister – bei der SWR 3 Halloween-Party am 31. Oktober im Europa-Park Rust soll jeder halloweenbegeisterte Partygänger auf seine Kosten kommen. Der Bus startet nachmittags in Villingen und kommt gegen 17.45 Uhr am Europa-Park an. Bis die Halloween-Party um 20 Uhr beginnt, dürfen auch die Partybesucher in den Park. Die Abfahrzeiten: Villingen Busbahnhof Haltestelle F ab 15.30 Uhr; Bad Dürrheim Busbahnhof ab 15.45 Uhr; Donaueschingen Busbahnhof B4 ab 16 Uhr; Vöhrenbach Busbahnhof ab 16.20 Uhr; Furtwangen Rössleplatz ab 16.35 Uhr. Ankunft in Rust Europa-Park 17.45 Uhr. Rückfahrt ist um 2.15 Uhr ab Rust. Sowohl Shuttle- als auch Partytickets gibt es in der Südbadenbus-Niederlassung Villingen: Bahnhofstraße. 3, VS-Villingen, Tel:Telefon 07721/92 85 29. Das Shuttleticket kostet 19 Euro und ist nur im Vorverkauf bei Südbadenbus erhältlich.