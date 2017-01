Villingen-Schwenningen Mit betonter Lässigkeit auf der Bühne

Seit ihrer Gründung Mitte 2015 ging es für die Band rasch steil bergauf. So durften die Musiker bereits 2015 und 2016 auf dem Zeltmusikfestival (ZMF) in Freiburg spielen. Bis zum Frühjahr soll das erste Album fertig sein und danach eine Promo-Tour folgen. Und so sorgte die Band für reichlich gute Stimmung in der gut besuchten Scheuer. Auch für eine Zugabe ließen sich die studierten Musiker nicht lange bitten, wieder auf die Bühne zu kommen. Das Publikum bat außerdem lautstark, die Gastsängerin möge noch mal dabei sein. So verabschiedete sich die Band mit vereinten Kräften gekonnt lässig von seinem Publikum.