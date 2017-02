Villingen-Schwenningen. Die Polizei wurde zu einem Vorfall an den Villinger Adlerring gerufen. Ein Täter hatte am Montag zwischen 8.20 und 12.45 Uhr an einem an der Grundschule im Steppach geparkten Auto mutwillig beide Scheibenwischer nach oben gebogen und mit aufgemalten Beleidigungen den Lack der Motorhaube zerkratzt. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/6010, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Hinweise von Zeugen.