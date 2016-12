In die Diskussion um das Niedere Tor bringt Stefan Rösch aus Brigachtal einen Vorschlag ein: Er sieht seine Visualisierung als Ergänzung des Entwurfs von Andreas Flöß. "Als Mitglied des Geschichts- und Heimatvereins Villingen bin ich dem Aufruf zur Meinungsumfrage Projekt ›Niederes Tor‹ gerne nachgekommen", schreibt Rösch. Das Projekt möchte er mit folgender Ergänzung unterstützen. Er schlägt vor, die Stahlkonstruktion nach ihrer Realisierung zu besonderen Anlässen (Stadtfesten, Fasnet, Weihnachten) mit leicht montierbaren sowie witterungs- und vandalismusbeständigen, nicht zuletzt im preislich überschaubaren Rahmen, bedruckten Planen zu ergänzen, um näherungsweise eine Vorstellung davon abzugeben, wie das Niedere Tor in der Straßenflucht einst wirkte. Ein vergleichbares Tor-Projekt wurde 2013 temporär zum Stadtjubiläum in Sindelfingen errichtet. "Besagte Planen sind bei Sanierungen von Altbauten und größeren Bauvorhaben inzwischen gängige Praxis, nicht zuletzt in der Nachbarstadt Rottweil im Zuge der Restaurierung des Schwarzen Tors", schreibt Rösch. Foto: Rösch