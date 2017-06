Villingen-Schwenningen Mit Autismus kennen sich Schulen oftmals nicht aus

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Über steigenden Bedarf an Schulbegleitung informierte die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss des Kreistages. Mit der Sensibilisierung für seelische Behinderungen, insbesondere von autistischen Krankheitsbildern und des Anspruches auf "Inklusion", Anspruch auf Teilnahme betroffener Kinder und Jugendlichen am Unterricht in Regelschulen, muss das Kreisjugendamt zunehmend Schulbegleitungen einrichten. Schulbegleitung kommt für Kinder und Jugendliche in Frage, die wesentlich seelisch behindert sind, oder von seelischer Behinderung bedroht sind und aufgrund ihrer Behinderung ein Teilhabeproblem haben sowie eine ihrer Begabung entsprechende allgemeine Schule besuchen. Neben Autisten erhalten im Einzelfall auch Kinder und Jugendliche mit ADHS–Diagnose Schulbegleitung. Die Fallzahlen und damit die Kosten für die Schulbegleiter sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen.