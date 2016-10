VS-Schwenningen. Wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Verkehr mussten Beamte des Polizeireviers Schwenningen am frühen Montagmorgen Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Autofahrer einleiten. Der Mann war kurz nach Mitternacht mit einem Auto unterwegs. Im Bereich einer Gaststätte in der Villinger Straße wurde der Mann von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkohol bei dem Fahrer fest. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheins muss er sich in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt verantworten.