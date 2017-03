Villingen-Schwenningen Mit Abriss startet Projekt Torstüble

Die 145 Quadratmeter des bisherigen Tor­stübles darüber werden zur Mietfläche für Gewerbetreibende oder zu exklusivem Wohneigentum. In den oberen Etagen wohnen dann die Schwestern Heidemarie Wagner und Marlene Hofmann, die bisherigen Eigentümer.

Die Baufirma Loga aus Dunningen hat nun die ersten Gebäude im Gässle zwischen der Rietstraße und der Kanzleigasse abgerissen. Bereits verschwunden ist auch der Holzaufbau direkt an der Villinger Stadtmauer. Voraussichtlich bis Ende nächste Woche sollen die Abrissdauern dauern, hieß es gestern an der Baustelle. Dann wird ein Stück Villinger Geschichte verschwunden sein und etwas Neues an historischer Stelle entstehen.

Weitere Informationen: www.protor.info