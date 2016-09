Deutlich mehr als zwei Promille hatte ein Lastwagenfahrer am Dienstagabend, als er in der Straße Kessel von der Polizei kontrolliert wurde. VS-Schwenningen. Gegen 19.20 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein. Ein Mann sei fahruntüchtig und würde trotzdem mit einem Lastwagen in der Straße Kessel fahren. Eine Streife fuhr sofort los und kontrollierte den Mann. Er roch stark nach Alkohol. Ein freiwillig vorgenommene Atemalkoholtest ergab einen Wert nahe der 2,5 Promille. Deswegen musste der Fahrer mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.