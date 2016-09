Villingen-Schwenningen Missverständnis sorgt für Unmut bei den Händlern

Villingen-Schwenningen. Wo es vorher Döner gab, steht nun ein Gerüst – die "Imbiss-Ecke" in der Färberstraße 13, Ecke Brunnenstraße, wird grundsaniert (wir berichteten). Gäbe es diese äußeren Anzeichen nicht, wüssten die Händler in der Brunnenstraße nicht einmal von den Arbeiten der Spitalfonds Villingen, die bislang ungenutzte Wohneinheiten in dem Eckhaus bei dieser Maßnahme herrichten wollen.