Villingen-Schwenningen Mission erfüllt: Gespräche über Kunst

Villingen-Schwenningen. "Kunstwerke im öffentlichen Raum erregen oft die Gemüter und vielfältige Reaktionen und kontroverse Diskussionen über das, was Kunst sein kann, werden zum Stadtgespräch", meint Renn. Das sei vor 513 Jahren nicht anders gewesen, als Michelangelo Buonarroti seine Monumentalskulptur David auf der Piazza della Signoria in Florenz am 5. Juni 1504 aufstellte – das Volk bewarf das Kunstwerk während des fünftägigen Transports zum Aufstellungsort sogar mit Steinen. Weiteres Beispiel: das Skulpturenprojekt der Städtischen Galerie im Villinger Stadtraum , Künstler der Akademie München "feiern – fest", das 1999 zur Villinger Mark-, Münz- und Zollrechte-Verleihung vor 1000 Jahren bei vielen aufgrund erregter Diskussionen im Gemeinderat, vor allem über den Wolkenkratzer "Raumgutspeicher" in der Färbergasse, noch im Gedächtnis ist. Stadtrat Ernst Reiser hatte sich darüber echauffierte, "was die Stadt da wieder am Gemeinderat vorbei plane", und unter allseitigem Lachen wurde er darüber informiert, dass der "Raumgut­speicher" eine virtuelle Projektion als Kunstwerk ist.

Passanten begeistert

Auch die drei Kunstprojekte, welche die Städtische Galerie jetzt zur 1200-Jahr-Feier realisierte, seien in den Medien und von vielen Bürgern unterschiedlich reflektiert worden, blickt Renn zurück. Die drei Reliefs des Künstlers Philipp Goldbach, die er aus den lateinischen Formeln der Ortsnamen von Schwenningen, Tannheim und Villingen, die in der Urkunde mit "ad suuanningas mansum", "ad tanheim mansum", "ad filingas mansis" benannt sind, in großformatige "Wort-Bilder" an den jeweiligen Rathäusern umsetzte, seien gleich zu Beginn sehr positiv aufgenommen worden. "Viele Passanten waren begeistert und einige meinten, ›als wären die Wort-Bilder schon immer da platziert‹. Als dauerhafte Erinnerung an die 1200-Jahr-Feier der urkundlichen Ersterwähnung der drei Orte erwarb Oberbürgermeister Rupert Kubon die Kunstwerke spontan.