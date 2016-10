Villingen-Schwenningen Ministerium sieht Jugendliche als Kapital

Schwarzwald-Baar-Kreis. Den Flüchtling "als Figur, die bestehende Grenzen hinterfragt und überschreitet" schilderte Susanne Maurer von der Philips-Universität in ihrer philosophisch gehaltenen Key-Note "Soziale Arbeit als Grenzbearbeiterin im Kontext von Flucht und Migration". Diesem Thema widmete sich ein Fachtag an der Dualen Hochschule in Schwenningen. Veranstalter waren der Kommunalverband für Jugend und Soziales und der Studiengang "Jugend-, Familien- und Sozialhilfe".

130 Leitungskräfte von Jugendämtern folgen den Fachvorträgen

Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz: Mehr als 130 Leitungskräfte der Jugend- und Sozialämter folgten den Fachvorträgen. Unter ihnen auch Jürgen Stach, Sozialdezernent des Schwarzwald-Baar-Kreises. In einer Podiumsdiskussion berichtete er über Veränderungen bei öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, dem Kreisjugendamt und der Stadt Villingen-Schwenningen. Während es Anfang des Jahres nur zwei unbegleitete minderjährige jugendliche Flüchtlinge im Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben habe, so berichtete Stach von einem starken Anstieg gegen Ende 2015. Aktuell leben 97 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Landkreis, wie Stach darstellte. "Damit ist die Aufnahmequote erfüllt". Die Jugendlichen kommen unter anderem aus Afghanistan, Eritrea und Gambia. Fünf Träger im Kreis kümmern sich um stationäre Hilfen, vier Träger organisieren Betreutes Wohnen und zwei Gastfamilien haben jugendliche Migranten sozusagen in Vollzeitpflege aufgenommen. Ausgebaut werden sollen Patenschaften für die minderjährigen Flüchtlinge ab Januar 2017. Stach, der zusammen mit Michael Spielmann von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg, Eva-Maria Münzer, Sozialdezernentin Breisgau-Hochschwarzwald und Roland Kaiser vom KVS Dezernat Jugend-Landesjugendamt auf dem Podium diskutierte, konnte von positiven Erfahrungen berichteten. Wie zum Beispiel die gute Zusammenarbeit mit den freien Jugendhilfeträgern im Landkreis. Allerdings waren und sind gewaltige Herausforderungen unter hohem Zeitdruck zu meistern. Zu Beginn gab es kein Personal.