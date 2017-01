Villingen-Schwenningen Minister Gröhe spricht über Gesundheit

Schwarzwald-Baar-Kreis. Welche Konzepte haben die Akteure im Gesundheitswesen und was macht die Politik? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt einer öffentlichen Veranstaltung mit dem Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe, am Freitag, 27. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Schwenninger Krankenkasse, Spittelstraße 50, VS-Schwenningen (Parkmöglichkeit in der Tiefgarage). Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Montag, 23. Januar per Telefon 07721/59310, Telefax 07721/59377 oder per Email: post@cdu-sbk.de unbedingt erbeten.