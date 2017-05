Villingen-Schwenningen Minis lassen Theater wieder aufleben

VS-Tannheim. In den 1920er und 30er Jahren war die Freiluftbühne Tannheim mit ihren Laienschauspielern "Touristenattraktion" ganzjährig weit über die Region hinaus. In den vergangenen Jahrzehnten war es nicht nur die Theatergruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit ihrem Weihnachtstheater, sondern auch die Ministranten, die an diese Tradition anknüpften.

Zum 200-jährigen Bestehen der selbstständigen Pfarrei Tannheim hatten die Minis mit der damaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Anita Wangler das Stück von Heinrich Hansjakob einstudiert und zur Bühnenreife gebracht. Mesnerin Anita Wangler gab auch dieses Mal den Anstoß zu einer Neuauflage. 25 aktive und ehemalige Ministranten, darunter auch solche, die beruflich und familiär nicht mehr in Tannheim wohnen, erklärten sich bereit, zum Jubiläum die damalige Theaterwelt wieder lebendig zu machen und in sie einzutauchen.

Abläufe und Organisation, vom Kartenvorverkauf bis hin zur Verpflegung der Gäste durch das Rote Kreuz, sind im Grunde genommen schon geregelt, die Proben brauchen jetzt nur noch anzulaufen.